CEO Brussels Airlines dringt aan op nationaal luchtvaartbeleid

We moeten de luchthaven uitbreiden én stoppen met over Brussel te vliegen zoals dat nu gebeurt. Dat zijn de woorden van Bernard Gustin, de topman van Brussels Airlines. Maar volgens de woordvoerder van Brussels Airlines is die uitspraak ongelukkig uitgedrukt en stuurt de CEO vooral aan op een nationaal luchtvaartbeleid zonder aparte normen voor Brussel.