CEO Lufthansa: “Brussels Airlines te klein om succesverhaal te zijn”

Brussels Airlines is te klein om een succesverhaal te zijn op zichzelf. Dat zegt Carsten Spohr, de CEO van Lufthansa Group, dat sinds eind vorig jaar volledig eigenaar is van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Daarmee doelt Spohr op een naamswijziging van Brussels Airlines, vooral voor de activiteiten binnen Europa. Verder haalt Spohr ook uit naar de vakbonden en de recente stakingen van de piloten.

Volgens Spohr moet Eurowings de merknaam worden voor de activiteiten van Brussels Airlines binnen Europa. Voor vluchten buiten Europa vindt Spohr een naamsverandering en integratie minder belangrijk. Spohr vindt dat de werknemers van Brussels Airlines zich meer achter de integratie binnen Eurowings zouden moeten scharen om zo de marges en inkomsten te helpen verhogen.

Want wie dat doet, kan volgens de CEO rekenen op investeringen vanuit Lufthansa, onder meer in nieuwe vliegtuigen. Blijven de cijfers van Brussels Airlines ondermaats, dan moet de maatschappij geen cadeaus verwachten van de Duitsers. Spohr legt het lot dus in de handen van de Belgische maatschappij en haar werknemers.

Al is de vraag of die meewillen in het verhaal. Vorige maand nog staakten de piloten tegen de te hoge werkdruk. Iets dat Lufthansa allerminst kon prijzen. Hij zeg teleurgesteld te zijn en benadrukt dat stakingen veel geld kosten waardoor de winstmarges kelderen. Net datgene dat Brussels Airlines moet vermijden als het een toekomst wil binnen de Lufthansa Group, aldus Spohr.

De vakbonden betreuren de uitspraken van Spohr. Zij vinden dat de CEO olie op het vuur gooit, net op het moment dat er nood is aan sereniteit en rust.