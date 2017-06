Chaos op luchthaven door stroompanne

Honderden pasagiers moesten geruime tijd buiten aan de vertrekhal wachten, in afwachting van het moment dat de panne was hertseld. Pas rond 6 u 40 gingen de deuren van de hal weer open en werden de reizigers met mondjesmaat binnengelaten.

De oorzaak van de stroompanne is nog niet bekend, maar veel reizigers klagen over een gebrekkige communicatie van het luchthavenpersoneel. Als gevolg van de stroompanne is het vliegverkeer op Brussels Airport ernstig verstoord. Verschilende vluchten lopen grote vertraging op, passagiers wordt aangeraden zich vooraf goed te informeren over hun vlucht.