Chauffeur uit Elewijt wordt tweemaal beboet omdat tegenligger te snel reed

Freddy Van Neyghem uit Elewijt werd in mei van dit jaar in Wemmel twee keer geflitst terwijl niet hij, maar een tegenligger te snel reed. Hij vocht de boetes dan ook aan en kreeg gelijk bij het parket.

De feiten dateren van 11 mei. Die ochtend reed Freddy Van Neyghem uit Elewijt in de Robberechtstraat richting Wemmel. Daar merkt hij een bemande flitswagen op maar hij haalt opgelucht adem wanneer hij zijn snelheidsmeter controleert. Ondanks het feit dat hij slechts 50 km/u reed, merkt hij toch een flitslicht op. “100 m verderop heb ik me gedraaid om met de agent te praten. Die vond me niet terug op de camera en stelde me gerust dat ik me geen zorgen hoefde te maken”, vertelt Freddy Van Neyghem. Maar niet veel later kreeg hij twee boetes in de bus: één van 50 euro en één van 90 euro. Nadien kreeg Van Neyghem ook een herinneringsbrief van het parket. Hij ging daarop zelf naar het parket, dat een onderzoek startte. Nu, zeven maanden later, werd de zaak zonder gevolg geseponeerd.

De politiezone AMOW betreurt de zaak, maar benadrukt dat de foutenmarge zeer klein is. “Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de bestuurder op zeer korte tijd twee keer voor onze snelheidscamera is gereden en twee keer was er op dat moment een ander voertuig dat te snel reed. Het komt absoluut niet vaak voor. De fout is intussen rechtgezet”, zegt Fred Scraeyen van de politiezone AMOW.

De fout werd al opgemerkt na het bekijken van de beelden, maar omdat de briefwisseling automatisch gebeurt, konden de herinneringsbrieven niet tegengehouden worden. Intussen maakt de politie ook werk van een beter verwerkingssysteem.