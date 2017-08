Chauffeurs De Lijn hervatten zaterdag het werk in het Pajottenland

Het busverkeer in het Pajottenland verloopt zaterdag opnieuw normaal. Dit hebben vakbonden en directie vanmiddag afgesproken. De chauffeurs in de stelplaatsen in Leerbeek, Dilbeek, Ukkel en Meerbeke legden vanmiddag spontaan het werk neer na een geval van fysieke agressie in Beersel.

Vakbonden en directie zaten vanmiddag rond de tafel. Er zal nu verder besproken worden hoe agressiegevallen in de toekomst nog beter kunnen worden opgevolgd. Dat laat de vervoersmaatschappij weten in een persbericht. De Lijn betreurt de gevolgen van de actie voor de reiziger maar veroordeelt ook elke vorm van agressie op of rond haar voertuigen.

Vanavond veroorzaakt de onaangekondigde stakingsactie nog altijd hinder in het Pajottenland en de zuidelijke rand van Brussel. Zowat de helft van de chauffeurs is aan het werk. Op de as Brussel - Dilbeek - Ninove is het busverkeer wel zwaar verstoord. Reizigers kunnen nog steeds terecht op www.delijn.be voor een lijst met niet-gereden ritten.