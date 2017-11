Chauffeurs G4S Cash Solutions leggen opnieuw het werk neer

Cash Solutions is de afdeling van de bewakingsfirma G4S die instaat voor waardetransporten. Groot-Bijgaarden is één van de entiteiten binnen Cash Solutions. Van hieruit worden Vlaams-Brabant en Brussel bediend. Aan de personeelsvergadering vanmorgen namen een honderdtal werknemers deel. 66 procent stemde ervoor om opnieuw het werk neer te leggen en ditmaal volgens hoofddelegee Hervé Emeleer (ACV) 'tot de finish'.

Met hun actie protesteren de transporteurs tegen de stijgende werkdruk, meer bepaald de steeds zwaardere rondes en de grotere flexibiliteit die van de werknemers gevraagd wordt. "Het is een optie om meer mensen in dienst te nemen, maar deze zullen gezien de voorafgaande opleiding pas over drie, vier maanden aan de slag kunnen gaan. Wat er in de eerste plaats moet gebeuren om de werkdruk te verlichten is een betere organisatie van het werk zodat men bijvoorbeeld niet langer drie, vier wagens op hetzelfde moment naar dezelfde streek stuurt", aldus Emeleer.

Op vlak van flexibiliteit is het personeel heel wantrouwig ten aanzien van de plannen die de directie eerder aankondigde om ook zondagwerk in te voeren, hetgeen overigens in strijd zou zijn met de lopende collectieve arbeidsovereenkomst. "Dit zou immers heel nefast zijn voor het gezinsleven. Zondagwerk is dan ook enkel bespreekbaar als dit op vrijwillige basis ingevoerd wordt. Een andere syndicale eis is overigens de verhoging van de premie voor zaterdagwerk", aldus Hervé Emeleer.