Chiro Bodegem investeert opbrengst fuif in zonnepanelen

De jeugdvereniging hoopt met de zonnepanelen jaarlijks 3.500 a 4.000 kilowattuur op te wekken, dat is zowat 4/5de van hun totale stroomverbruik. "Je kan dat vergelijken met het verbruik van een groot gezin. Dat is best veel. Oorzaak zijn de elektrische verwarmingen in onze lokalen. Dat zijn echte energieverslinders”, zegt Jaan De Koster van Chiro Bodegem. Maar met de zonnepanelen hoopt Chiro Bodegem de energiefactuur in de toekomst te kunnen beperken.

Chiro Bodegem kocht de zonnepanelen via een groepsaankoop van de provincie, de investering bleef daardoor beperkt tot 8.000 euro. "Een bedrag dat we volledig uit eigen zak betalen en dat is een bewuste keuze", gaat De Koster verder. “Zoals algemeen bekend bestaan de subsidies voor zonnepanelen niet meer, maar zelfs zonder die subsidies blijft het een interessante investering. Als je weet dat we ongeveer 1.200 euro aan elektriciteit per jaar betalen, zullen we de investering binnen de 8 à 10 jaar terugverdiend hebben, afhankelijk van de energieprijs. Verder blijven we uiteraard ook inzetten op het minimaliseren van ons verbruik", besluit De Koster. (foto's: Persinfo)