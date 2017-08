Chiro Eversheim Meise krijgt camera’s tegen vandalen

Na de vandalenstreken van de voorbije weken hebben de leden van Chiro Eversheim in Meise van enkele sympathisanten gratis bewakingscamera’s gekregen. Dat laat de leiding weten via Facebook.

Begin deze maand nog werd een ruit aan diggelen geslagen van de Chiro Eversheim (zie foto). Eerder werden er ook al brandblussers leeggespoten en werd er een grote som cash geld gestolen.

Via Facebook drukte de leiding haar ongenoegen uit. “Als leiding kunnen wij niet 24u op 24 en 7 dagen op 7 aanwezig zijn op de Chiro. We betreuren het dan ook dat individuen onze Chirowerking in gevaar brengen”, zo klonk het toen. En dat ongenoegen is niet in dovenmansoren terecht gekomen. Want gemeenteraadslid Steven De Ridder schonk samen met de zaakvoerders van de computerfirma Tridis een beveiligingssysteem en 4 bewakingscamera’s aan de Chiro. Wellicht zullen de camera’s opgehangen worden aan de nieuwe lokalen. (foto: Chirojongens Eversheim Meise)