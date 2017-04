Chiro Kampenhout krijgt na 36 jaar opnieuw een nieuwbouw

In april 1986 nam de Chiro zijn intrek in de huidige gebouwen aan de Hutstraat in Kampenhout. Maar na ruim 30 jaar zijn de lokalen dringend aan vernieuwing toe. Daarom werd er in 2015 een vzw opgericht die de realisatie van de nieuwbouw voor haar rekening zou nemen. Na 2 jaar vergaderen zijn de plannen en de financiering ervan helemaal rond. Voor het ontwerp van dit modern en energiezuinige gebouw deed de Chiro een beroep op Dieter Peeters Architecten.

Binnenkort kan er dus effectief gestart worden met de nieuwbouw. Maar eerst moeten de huidige lokalen met de grond gelijk gemaakt worden. Daarom organiseert de Chrio op zondag 30 april een B(reak)BQ. Dit moment moet iedereen die ooit in de Chiro heeft gezeten de kans geven om in schoonheid afscheid te nemen van de gebouwen. Op 6 mei komt dan de sloophamer langs om de site te ontruimen voor de nieuwbouw. (Simulatiefoto: Dieter Peeters Architecten)