Chiro Meise krijgt opnieuw vandalen over de vloer

In Meise kreeg Chiro Eversheim opnieuw vandalen over de vloer. Zaterdagnacht werd een ruit aan diggelen geslagen. De voorbije weken werden er ook al brandblussers leeggespoten en werd er een grote som cash geld gestolen.

Op de Facebookpagina van Chiro Eversheim drukt de leiding haar ongenoegen uit over het voorval. “Als leiding kunnen wij niet 24u op 24 en 7 dagen op 7 aanwezig zijn op de Chiro. We betreuren dit dan ook ten zeerste dat individuen onze chirowerking in gevaar brengen”, aldus de leiding. De politie onderzoekt de zaak maar de leiding roept de omwonenden ook op om verdachte handelingen onmiddellijk te melden bij de politie. (foto: Chirojongens Eversheim Meise)