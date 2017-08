Chirojongens in Lennik vieren 60-ste verjaardag met recordpoging

De Lennikse Chirojongens werden in 1957 opgericht door pastoor Jozef Uytterhoeven en zijn sindsdien een constante in het jeugdbewegingsleven van het dorp. Vandaag telt de groep 14 leiders en een 80-tal leden die iedere zondag plezier en vertier beleven.

Op zaterdag 2 september worden oud-leiding, kookouders, oud-kookouders en volwassen begeleiders op een onbekende plaats gedropt. Hopelijk vinden ze de weg terug, om dan op tijd te kunnen deelnemen aan de avondactiviteiten waar iedereen welkom is. Zo is er vanaf 19u een Chiromuseum aan de Chirolokalen, naast zaal Ons Huis op de Markt in Lennik en een varken aan het spit voor de hongerigen.

Na 60 jaar wordt er nog altijd duchtig gespeeld bij de Lennikse Chiro en dat kan jong en oud ook tijdens een Sunday Funday achter sprothal Jo Baetens. Iedereen kan er zich uitleven op springkastelen, in een bumperball of tijdens allerlei Chirospelletjes. En tot slot is er een recordpoging. Maar over dat laatste blijven de leiders nogal vaag. Om de recordpoging te laten slagen moet iedereen wel zijn verdachte eieren meebrengen.