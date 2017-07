Chirojongens Steenhuffel genieten van kampvuur ondanks vroegtijdig einde bivak

De chirojongens van Steenhuffel moesten zondag hun jaarlijks kamp in Bertogne stopzetten nadat 15 van de 90 kinderen plots ziek waren geworden. Maar omdat het kampvuur toch altijd een hoogtepunt is besloot de leiding om het dinsdag alsnog te laten plaatsvinden. Dat zou de laatste dag van hun bivak geweest zijn. Leiders, leden en kookouders haalden er herinneringen op aan de vakantie en zongen uit volle borst enkele Chiro-klassiekers. Enkele sfeerbeelden krijg je straks in het nieuws.