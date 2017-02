Christelijke vakbond betreurt eenzijdige organisatie herdenkingsweekend Renault Vilvoorde

In en rond de Renault-fabriek in Vilvoorde wordt komend weekend de twintigste verjaardag van de sluiting van de fabriek herdacht. Maar in aanloop naar dat herdenkingsweekend zit het er bovenarms op tussen de christelijke en de socialistische vakbond. Het ABVV zou de collega's van het ACV niet betrokken hebben bij de organisatie, iets wat het ABVV ontkent.

De twintigste verjaardag van de sluiting van Renault Vilvoorde wordt zaterdag en zondag herdacht met een fototentoonstelling in de voormalige fabrieksgebouwen en maandag met een syndicale actie aan 'De Vuist' op de Woluwelaan. De christelijke vakbond ACV werd naar eigen zeggen niet betrokken bij de organisatie van de festiviteiten, en betreurt dat.

Volgens het ACV is wat een breedgedragen herdenking zou kunnen zijn daardoor vervallen in een eenzijdige politieke en vakbondsactie. De socialistische vakbond ABVV en de stad zeggen dat ze wél geprobeerd hebben om iedereen, ook het ACV, bij de festiviteiten te betrekken en vinden het jammer dan sommigen hier een partijpolitiek of syndicaal gekleurd manoeuvre in zien.