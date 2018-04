Volgens de nieuwsredactie van VTM staan Christian Van Eyken (Vlaams parlementslid uit Zaventem) en zijn minnares Sylvia Boiglot op het punt om te trouwen. Het koppel wordt verdacht van de moord op de ex-man van Boiglot. Vandaag wordt in het proces een tussenvonnis geveld.

In 2014 kreeg Marc Dellea een kogel in het hoofd. Ex-burgemeester van Linkebeek Van Eyken en zijn vroegere secretaresse en minnares Boiglot zouden achter de moord zitten. Het koppel riskeert een celstraf van dertig jaar. Het is hoogst ongebruikelijk dat twee verdachten van een moord tijdens hun proces trouwen.

Volgens VTM vindt het huwelijk plaats op 5 mei in het stadhuid van Brussel.