Christian Van Eyken niet gestraft voor schriftvervalsing

Door het valse diploma zou de medewerkster van Van Eyken zo'n 72 000 euro te veel verdiend hebben. De feiten kwamen aan het licht in het onderzoek naar de moord op Marc Dellea, de man van de medewerkster van Van Eyken. In die zaak moeten beiden terechtstaan voor moord. Dat moordroces had in principe vanmorgen moeten starten, maar de inleidingszitting is meteen uitgesteld naar 20 juni.