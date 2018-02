Christine Hemerijckx, reeds 12 jaar burgemeester in de Pajotse gemeente Roosdaal, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober geen kandidaat meer zijn voor de sjerp. De lijst van CD&V zal getrokken worden door Wim Goossens, eveneens een oudgediende: hij is al sinds 1994 schepen in de gemeente.

Huidig burgemeester Christine Hemerijckx kiest om persoonlijke redenen ervoor om de fakkel door te geven en sluit op deze manier een fase in haar leven af. Ze was 18 jaar politiek actief in Roosdaal, waarvan de laatste 12 als burgermoeder. Nieuwe kandidaat-burgemeester is Wim Goossens (links op de foto), die de voorbije legislatuur bijwijlen al eens optrad als waarnemend-burgemeester. Hij zal de CD&V-lijst trekken in oktober. Rechts op de foto ziet u lokaal partijvoorzitter Yves Bastaerts.