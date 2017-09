Cirque de Soleil pakt uit met nieuwe show in Brussel: TOTEM

Cirque du Soleil pakt op de parking van Paleis 12 op de Heizel uit met een nieuwe show: TOTEM. Een dans, acrobatie- en muziekspektakel dat de evolutie van de mensheid evoceert. Donderdagavond was er een BV-première en ook RINGtv was op de afspraak.

Cirque du Soleil serveert het publiek een indrukwekkend scheppingsverhaal dat verwijst naar de vier oerelementen: aarde, water, lucht en vuur. 46 artiesten, onder hen ook een Belg, nemen deel aan de voorstelling. TOTEM beleefde deze week zijn Belgische première maar werd sinds de lancering in 2010 al 2.500 keer opgevoerd in Canada, de Verenigde Staten, Australië, Japan en Rusland. De BV-première donderdag kreeg alvast lovende reacties van Marleen merckx (Thuis), Veronique De Kock, Staf Coppens en de meisjes van K3.

De voorstelling is in ons land nog te zien tot 29 oktober. Een voorsmaakje krijg je vanavond in Cocktail.