Civiele Bescherming ruimt gelekte mest op van Gooikse boerderij

In Gooik is de Civiele Bescherming de vloeibare mest beginnen opruimen die gelekt is uit een silo van een boerderij in de Hoevestraat. Intussen verklaart de eigenaar van de boerderij dat niet hij, maar wel de politie verantwoordelijk is voor het lekken van de mest.