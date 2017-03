Civiele bescherming voert zaterdag actie in Liedekerke

Leden van de civiele bescherming van Liedekerke gaan zaterdag, samen met collega's van de kazernes van Jabbeke en Brasschaat, actievoeren tijdens de wekelijkse markt van Liedekerke. Ze willen hun ongenoegen uiten over de plannen van minister Jambon om één of zelfs twee van de drie kazernes in Vlaanderen te sluiten.

Vorige week maakte Liedekerks burgemeester Luc Wynant bekend dat de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke dicht zou gaan. Dat werd nog niet bevestigd door bevoegd minister Jan Jambon, maar toch gaan leden van de drie Vlaamse kazernes zaterdag op de markt in Liedekerke al actie voeren tegen de mogelijke sluiting. Samen met de plaatselijke Sp.a-afdeling willen ze de mensen inlichten over de gevolgen van de mogelijke sluiting. Die brengt volgens hen de veiligheid van alle inwoners van Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant in het gedrang, omdat er in hun provincies minder snel hulp ter plaatse zal zijn bij een ramp. De petitie tegen de sluiting van de kazerne telt intussen al bijna 1500 handtekeningen.