Clement Peerens Explosition headliner op Vijverfestival

De headliner van het Vijverfestival in Dilbeek is bekend: de Antwerpse rockband Clement Peerens Explosition komt het Vijverpodium injecteren met een stevige en bijwijlen hilarische dosis rock & roll. Ook Merdan Taplak Orkestar, Tout Va Bien en Mensch, Erger Je Niet komen naar het festival, net als kindergroep De Hippe Gasten.

"We zijn fier op onze line-up, want zoals steeds is er voor elk wat wils", zegt Guy Stevens, de woordvoerder van het Vijverfestival. “Tout Va Bien zagen we de jongste maanden groeien en steeds dansbaarder worden en van het geweldige feestje dat Merdan Taplak en zijn blazers hier enkele jaren geleden bouwden wordt nog steeds gesproken. Headliner wordt CPeX, de geweldige Antwerpse rockband die binnenkort met nieuw werk komt maar natuurlijk ook zal putten uit hun talrijke klassiekers."

Overzicht van de line-up:

Vrijdag 7 juli:

17 - 19u30: dj Roberto

19u30 - 21u: André Brasseur

21u - 23u: Groovz Galore

23u - 1u: La Fête en Slip Soundsystem

Zaterdag 8 juli

Vijverpodium:

16u-17u: ELLE

18u-19u: Portland

20u-21u: Jacle Bow

22u-23u: Clement Peerens Explosition

00u-01u: Tout Va Bien

01u-03u: Mensch, erger je niet

Zuiden Zindert-podium:

14u-15u: Hippe Gasten

17u-18u: Koba

19u-20u: Sens Unique

21u-22u: Zwangere Guy

23u-00u: Merdan Taplak Orkestar

00u-01u: Funky Bompa