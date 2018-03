Met zijn 98 jaar is Clement Van Haute de oudste, nog actieve duivenspeler van het land. Eind vorige maand werd Clement nog gehuldigd met een groot banket door de Koninklijke Belgische Duivenbond.

Clement Van Haute uit Asse (98) is de oudste duivenmelker van het land

Dagelijks beklimt Clement nog de trappen naar de ruimte waar zijn duiven vertoeven. Clement geeft ze eten en verzorgt ze iedere dag. "Misschien ligt in die beweging wel het geheim van mijn gezegende leeftijd", zegt Clement. "Eerst op de hometrainer en dan de duiven eten geven, zo blijf ik in beweging."

Clement erfde de liefde voor de duiven van zijn vader. Hij leidde zelf een druk beroepsleven als geuzesteker en als melkboer, maar hij bleef desondanks altijd met de duiven spelen. In Asse zelf is geen actieve duivenmaatschappij meer. En dus is Clement al jaren lid van de duivenmaatschappij "Doe wel en zie niet om" van Mazenzele (Opwijk).

Ondanks zijn gezegende leeftijd valt duivenmelker Clement nog regelmatig in de prijzen. Zo was hij vorig jaar nog algemeen kampioen bij de jonge duiven. "Maar tegenwoordig is deelnemen en niet winnen ook al belangrijk..."