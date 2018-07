Cocktail blikt vooruit: de magie van het peloton rijden op het Gordelfestival

Op vrijdag blikken we in Cocktail vooruit naar de topdag van het Gordelfestival op zondag 2 september. Vandaag is de magie van het fietsen in peloton aan de beurt. Vorig jaar werd de klassieker van 100 kilometer voor het eerst in groep gereden. Het niet moeten stoppen voor verkeerslichten en de begeleiding van motards en volgwagens bleken een schot in de roos te zijn.

Vorig jaar maakten meer dan 120 sportievelingen deel uit van het Ring TV-peloton dat de klassieker van 100 kilometer reed op het Gordelfestival. Ook waren er toen nog drie andere pelotons. De Ring TV-fietsers blikken met een fijn gevoel op de ervaring van vorig jaar: “In peloton rijden, was fantastisch,” zegt Veerle Van der Steen, “men hield rekening met mij en gaf me een duwtje in de rug waar nodig. Het is echt een ervaring voor alle leeftijden, zowel voor geoefende als niet geoefende fietsers.”

Ook Marlies De Nul was tevreden: “Ook al ken je de andere deelnemers vooraf niet, iedereen praat met iedereen en de groep trekt je echt vooruit.” Elk lid van het Ring TV-peloton kreeg bovendien een echt wielertruitje met het logo van jouw zender cadeau. Ook dat bleek een stimulans te zijn, zegt Marlies: “Je valt echt op, mensen herkennen het team en wuiven. Je wordt ook aangemoedigd als ze zien dat het wat moeilijker gaat.”

Acht pelotons

Dit jaar zullen er maar liefst acht pelotons zijn die de 100 kilometer zullen rijden tijdens de topdag van het Gordelfestival. Ook Ring TV is opnieuw van de partij, met een volzet peloton. In welke pelotons wel nog plaatsen beschikbaar zijn, vind je via de website van het Gordelfestival: www.gordelfestival.be.