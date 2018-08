Cocktail gaat vuilnis ophalen met jobstudent Mathias

Elke woensdagavond volgen we in Cocktail studenten met een originele vakantiejob. Deze keer was Cocktail vroeg uit veren om Mathias Neuborg uit Gooik te volgen als vuilnisophaler bij Intradura.

De wekker rinkelt voor Mathias dezer dagen om 3u45, want om 5 uur start zijn ophaalronde in Dilbeek.

“Ik doe het vooral omdat het buiten werken is in weer en wind. Geef mij maar handenarbeid, ik ben geen mens om achter een bureau te zitten. Het is vermoeiend, vooral de zakken met restafval. Sommige zakken krijg je alleen niet opgetild. Elke avond ben ik uitgeteld,” zegt Mathias.

Bovendien heeft Mathias een zware periode uitgekozen, want de warmte is een extra uitdaging. “We vertrekken al een uur vroeger met de ronde en we krijgen ook extra drinkpauzes. Dat is echt nodig om niet uitgedroogd te raken. Anders val ik van de vuilniswagen,” besluit Mathias.

