Cocktail op bezoek bij jobstudent Miro in Noorwegen

In Cocktail trekken we vandaag naar Røros, een gemeente in Noorwegen. Daar werkt de 17-jarige Miro Van Vreckem uit Bever voor het tweede jaar op rij op een afgelegen boerderij. “Later wil ik er zelf eentje hebben hier in Noorwegen. Ik wil helemaal alleen in de bossen leven, één met de natuur, en eigenlijk zo weinig mogelijk van de maatschappij nodig hebben.”

We ontmoeten Miro op de eerste dag van zijn vakantiejob in een prachtig landschap, zo’n 400 kilometer ten Noorden van de hoofdstad Oslo. “Mijn taken hier? Onder meer de husky’s voederen, ze meehelpen trainen voor de races in de winter en de koeien naar de bergen brengen.”

Opvallend, die koeien keren ’s avonds vanzelf terug richting de boerderij. “Ze doen dat omdat ze gemolken moeten worden. Bij de schapen is het anders. Die hebben een GPS, iedere week moet je de bergen in om te controleren of er geen wolf of beer de kudde gepasseerd is,” vertelt Miro.

Het is een groot, maar primitief avontuur. Het huisje waar Miro verblijft, heeft geen stromend water of elektriciteit. “Met een melkkan haal ik water op de boerderij om mij te wassen. De boer en boerin hebben mij met open armen ontvangen. Die mensen betekenen heel veel voor mij. Het zijn een beetje mijn grootouders geworden.”

Het valt ons op hoe goed Miro zich in zijn sas voelt op deze afgelegen plek in de Noorse natuur. “Ik spreek intussen vlot de taal en hoop hier binnen twee jaar naar school te gaan. Daarna wil ik hier zelf een kleine boerderij beginnen met enkele koeien en enkele schapen hebben."

Miro droomt van een teruggetrokken bestaan. "Ik wil eigenlijk zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn en niet van de maatschappij afhankelijk zijn. Helemaal alleen in de bossen leven samen met de dieren, zelf op jacht gaan om nadien je vriezer te kunnen vullen met eland of hert,” besluit Miro.

Benieuwd naar het Noors avontuur van Miro? Kijk dan vanavond naar Cocktail, meteen na het Nieuws.