Cocktail op Mediakamp in Dilbeek

Het is stil als Cocktail het lokaal in Dilbeek binnenstapt. Senne en Marte zijn druk in de weer met hun montage. “We zijn begonnen met foto's te nemen in de natuur. Dan hebben we ook audiofragmenten opgenomen en leren monteren,” zegt Marte.

Senne gaat verder. “Zaterdag zijn we dan gaan filmen op het Vijverfestival in Dilbeek. Ik vond het heel leuk om eens backstage een kijkje te nemen of om op het podium te filmen. Dat is een voordeel. Of ik zenuwen had? Niet zo veel eigenlijk, de artiesten waren ook heel vriendelijk.”

Ondanks dat een kleine groep deelnam aan het kampt, spreek de jeugddienst van een succes. “Ik denk dat het op zich niet zo storend is om met een kleine groep te beginnen. Dan is er 1 op 1 interactie en meer ruimte om vragen te stellen en uitleg te geven,” besluit Yens Sergooris.

Of RINGtv zijn redactie voor de toekomst heeft ontdekt in Dilbeek, zie je vanavond in Cocktail.