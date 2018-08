Cocktail praat met directeur vzw De Rand over Gordelfestival

Eddy Frans, directeur van vzw De Rand, zegt dat het vorig jaar een bijzonder geslaagd festival was. "Dus hopen we deze keer op minstens even veel deelnemers als vorig jaar, zo'n 26.000."

Volgens Frans is het niet toevallig dat Tervuren dit jaar centraal staat in het Gordelgebeuren. "Dat heeft alles te maken met het feit dat later dit jaar het nieuwe Afrika-museum zijn deuren opent." De Tourist Run rondom het Afrikamuseum is dan ook één van de activiteiten waar Eddy Frans in het bijzonder naar uitkijkt.

Dit jaar zet het Gordelfestival ook extra in op gezinnen en ook aan de allerkleinsten is gedacht.

Het gesprek met Eddy Frans kan u vanavond bekijken in Cocktail, meteen na het nieuws.