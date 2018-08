Cocktail verkent de Herisemwandeling van het Gordelfestival

Elke vrijdag blikken we vooruit naar het Gordelfestival, dat op 2 september plaatsvindt. Vandaag verkennen we de 10 kilometer lange Herisemwandeling.

De Herisemwandeling brengt je – hoe kan het ook anders – naar de Herisemmolen in Alsemberg. Daar valt op 2 september heel wat te beleven.

“Zoals ieder jaar hebben we hier een terraspunt en demonstreren we hoe hier papier gemaakt wordt, de kinderen kunnen dat zelf proberen. Verder is er van alles te doen met het trekpaard. We laten een smid komen en er zijn ook huifkarrentochten waar de mensen aan kunnen deelnemen,” zegt Philippe Winderickx, eigenaar van de Herisemmolen.

Het volledige verhaal zie ja vanavond in Cocktail na ons Nieuws.