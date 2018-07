Cocktail verkent prachtige Proef De Streek-fietsroute van het Gordelfestival

Op zondag 2 september is er het Gordelfestival. Van in het domein van Huizingen vertrekken drie prachtige Proef De Streek-fietsroutes van 25,45 of 60 km. RINGtv koos de laatste.

De Proef De Streek-routes die leiden je – zoals de naam het al een beetje verraadt – naar de brouwerijen en kastelen in de regio. De route van 60 km brengt je naar brouwerij Vrijstaat Vanmol, in Eizeringen.

“Zoals elke hobbybrouwer is het bij mij ook beginnen kriebelen om zelf een biertje te brouwen. Ik ben begonnen met een crowdfunding omdat ik niet voldoende middelen had. Bedoeling was om 2500 liter bier te brouwen en die voor het einde van het jaar verkocht te krijgen,” zeg brouwer Erwin Vanmol.

Maar het ging veel sneller dan verwacht. In minder dan een maand was al het bier uitverkocht. De bal is beginnen rollen en het sindsdien nooit meer gestopt. Hij ontwerpt bovendien de etiketten zijn bierflessen zelf.

“Dat van het Gronckelbier is gebaseerd op het schilderij van Frans-Jozef De Gronckel, de man die rond 1850 de naam 'het Pajottenland’ uitvond,” zegt Erwin.

Tijdens het Gordelfestival kan je Erwin kunnen vinden naast café Bij Schaekels in Eizeringen. “We gaan hier onze barfiets zetten. En we gaan hier een tap zetten met twee bieren en de fietsers zullen gelaafd worden zoals ze nog nooit zijn gelaafd,” besluit Erwin.

Ook In focusgemeente Tervuren kan je proeven van de streek. Daar vind je een streekproductenmarkt waar je kan smullen van al het lekkers dat onze regio te bieden heeft. Het Gordelfestival op 2 september, mis het niet.