Cocktail vliegt met jobstudente Justine mee naar Bulgarije

Elke woensdagavond volgen we in Cocktail studenten met een bijzondere vakantiejob. Zowel in het weekend als tijdens vakanties stapt Justine Elumbu het vliegtuig op in Zaventem als stewardess. RINGtv vloog met haar mee naar Bulgarije.

Justine verwelkomt de passagiers aan boord voor de vlucht naar Burgas. Ze voelt zich duidelijk thuis op het vliegtuig. “Ik wou al heel lang airhostess worden, eigenlijk al van sinds ik klein ben. Ik wist dat het mogelijk was bij TUI Fly om het vanaf je 18de te doen. Dus toen ik 18 was, heb ik gesolliciteerd en mijn rijbewijs behaald. Dat moet je hebben als je hier wil werken. En kijk, mijn droom is uitgekomen,” zegt Justine.

De vlucht richting Burgas stijgt drie uur later dan normaal op vanop Brussels Airport. Onregelmatige werkuren en onvoorziene omstandigheden, Justine is het intussen gewoon. Het zijn nadelen, maar gelukkig biedt de job ook heel wat voordelen.

“Ik vind luchtvaart heel fijn, heel aantrekkelijk. Vooral de night stops natuurlijk. Dan mag je blijven slapen, bijvoorbeeld in Malaga of Kaapverdië. Dat is volgens mij het tofste aan de job,” besluit Justine.

Het volledige avontuur van Justine zie je vanavond in Cocktail na het Nieuws.