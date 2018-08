Cocktail: zo vader, zo zoon, zo jobstudent

Op woensdag serveren we in Cocktail een reportage over een originele vakantiejob. Vandaag trekken we naar Asse, waar René bij zijn vader in de steenkapperij werkt.

René Dascotte is druk in de weer als we hem opzoeken. “Nu doe ik het voor de eerste keer echt als vakantiejob. Ik heb wel al vorige jaren af en toe geholpen. En ik vond het wel altijd interessant als jong mannetje, want het is vlak naast de deur, om dan eens mee te gaan. Maar nu leer ik hoe het allemaal in elkaar zit,” zegt de 18-jarige.

In de steenkapperij ben je niet op meteen ingewerkt. René leert bijvoorbeeld werken met een machine om de zijkanten van stenen te schuren. Maar zijn vader opvolgen, dat ziet hij niet zitten.

“Ik studeer sociale wetenschappen en wil later misschien met kinderen werken. Maar dit is wel een uitdagende vakantiejob,” besluit René.

