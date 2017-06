Coldplay steunt Noa uit Kapelle-op-den-Bos

Noa Symons uit Kapelle-op-den-Bos zou donderdag -ondanks lymfeklierkanker- gaan kijken naar het concert van Coldpay in het Koning Boudewijnstadion. Ze zou de band ook ontmoeten. Net voor haar vertrek kreeg Noa een bloeding in de darmen. Weg concert. Chris Martin en zijn makkers waren onder de indruk van het verhaal en bezorgden Noa een videoboodschap om haar sterkte te wensen.

Noa kreeg lymfeklierkanker na een longtransplantatie. Die moest ze ondergaan omdat ze leed aan muco. Nieuwe longen waren nodig om te overleven. Na de transplantatie liep het fout met een vorm van lymfeklierkanker tot gevolg.

Noa keek ernaar uit om even het ziekenhuis te verlaten om naar Coldplay te gaan kijken. Ze kreeg toestemming van de dokters, maar even voor haar vertrek kreeg de 19-jarige Coldplay-fan een bloeding in de darmen. Een spoedoperatie was nodig. Noa zou Coldplay normaalgezien via een meet-and-greet ontmoeten, maar die vlieger ging niet op.

Het verhaal van Noa raakte een gevoelige snaar bij Chris Martin en zijn band. Ze bezorgden Noa een videoboodschap waarin ze haar lieten weten dat ze het jammer vonden dat ze er niet bij kon zijn. Coldplay wenste Noa veel sterkte.

Noa was bijzonder blij met het filmpje. Toch hoopt ze de groep bij een volgend concert live aan het werk te zien. (bron: Het Laatse Nieuws)