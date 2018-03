College Machelen geeft bouwvergunning voor woonproject

Het project bestaat uit een appartementsgebouw met 3 bouwlagen en 3 woonlagen onder de kroonlijst en een 4e woonlaag teruggetrokken boven de kroonlijst. In totaal worden 23 appartementen gebouwd en een ondergrondse garage voor 24 wagens. De fietsenberging wordt achteraan voorzien in de tuinzone, die bereikbaar is rechts van het gebouw. Voor het gebouw wordt een parking voor bezoekers voorzien voor 12 wagens.

Het ging om het tweede ontwerp van de projectontwikkelaar, nadat tegemoet was gekomen aan eerdere bezwaren van buurtbewoners. Ook nu werd nog één bezwaarschrift ingediend: ook de Parochiale Basisschool wilde de gronden verwerven om de school uit te breiden. Het college wil die wens helpen ondersteunen maar vond het geen element in dit dossier. In de definitieve versie van het project is o.a. de ingang van het project naar de ondergrondse parkeerplaatsen verplaatst tot tegen de Haachtsesteenweg. Zo konden enkele bovengrondse parkeerplaatsen in De Reinelaan gevrijwaard worden.