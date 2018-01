Comédienne Lies Lefever uit Asse overleden

Droevig nieuws uit Asse. Comédienne Lies Lefever is gisteravond laat dood in haar woning aangetroffen. Haar echtgenoot vond haar in de keuken. Diverse media spreken van een fatale val. Hulpdiensten hebben vergeefs geprobeerd de vrouw te reanimeren. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigde, na de autopsie op haar lichaam, in de late namiddag dat kwaad opzet wordt uitgesloten. Lies Lefever zou volgende maand 38 worden.

Lies Lefever woonde met haar man en twee kinderen in Asse. Ze werd vooral bekend bij het grote publiek door de combinatie van haar spitse humor en visuele handicap. Haar carrière als humoriste kreeg een boost toen ze het voorprogramma van een zaalshow van Philippe Geubels verzorgde. Ze had ook een poos een vaste rubriek in Eén-programma's als "De rode loper" en "De laatste show".

Lefever genoot landelijke bekendheid als comédienne. Ze was ook politiek actief voor de partij Groen in Asse. Bij de parlementsverkiezingen in 2014 stond ze voor de partij op de tiende plaats van de provinciale lijst.

Diverse media berichten dat Lies zou gevallen zijn in de keuken en spreken van een tragisch ongeval. Haar echtgenoot vond haar woensdagavond in de keuken. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hebben vergeefs geprobeerd haar te reanimeren. Het parket stelde een wetsdokter aan om de precieze oorzaak van het overlijden te kennen. Het parket van Halle-Vilvoorde liet ook, omdat de procedure dit voorschrijft, een autopsie uitvoeren op het lichaam van Lies Lefever. Intussen meldt het parket dat de autopsie de doodsoorzaak niet exact heeft kunnen bepalen, maar dat kwaad opzet en/of tussenkomst van een derde wel uitgesloten kunnen worden.

Het gemeentebestuur van Asse opent naar aanleiding van het overlijden een rouwregister. Dat ligt vanaf morgen in de foyer van het Cultuurcentrum van Asse, Huinegem 4, Asse. Morgen vrijdag is de foyer geopend van 08.30 tot 18.00 uur en zaterdagnamiddag tussen 14.00 en 18.00 uur.