In het West-Vlaamse Zillebeke is het ComingWorldRememberMe kunstwerk van Koen Van Mechelen klaar. De afgelopen vier jaar werkten meer dan tienduizend mensen, onder wie heel wat mensen uit Hoeilaart en Groot-Bijgaarden, mee aan het kunstproject.

Zeshonderdduizend terracottabeeldjes vormen het afgewerkte ComingWorldRememberMe kunstwerk. Elk beeldje staat symbool voor een gesneuvelde soldaat op Belgische bodem tijdens de Eerste Wereldoorlog. De beeldjes werden geplaatst rond een reusachtig ei, dat levenskracht symboliseert.

In onze regio werden onder meer in Groot-Bijgaarden en hier in het Felix Sohiecentrum in Hoeilaart beeldjes gemaakt.



Het kunstwerk is nog te bezichtigen tot 11 november in het Provinciaal Domein De Palingbeek.