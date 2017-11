Het actiecomité Parking C, dat strijdt tegen de bouw van het Eurostadion in Strombeek-Bever, wil dat alle Grimbergse politieke partijen hun standpunt bekendmaken over ht dossier. Volgens het comité is dat standpunt bij bepaalde partijen niet meer duidelijk.

Comité Parking C: ‘Grimbergse partijen moeten kleur bekennen in dossier Eurostadion’

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar wil het Comité Parking C dat elke politieke partij in Grimbergen duidelijk kleur bekent. “De vorige weigering van de gemeente Grimbergen wat betreft het bouwdossier was ons inziens een correcte beslissing waar we achter staan en enkel maar kunnen toejuichen. Maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit vandaag misschien niet meer het geval is”, zegt Philippe Fierens, voorzitter van het actiecomité. “Tijdens de gemeentelijke hoorzitting van Ghelamco 16 oktober hebben niet alle politieke partijen, los van hun mandatarissen die zich discreet hebben opgesteld, van zich laten horen in deze of gene richting. Dit verontrust ons. Zeker omdat het dossier op de tafel van de Vlaamse Overheid moet komen. Het standpunt van de partij op gemeenteniveau aan hun partij op Vlaamse niveau mag niet onderschat worden en kan in het beslissingsproces op Vlaams niveau van cruciaal belang zijn. De belangen en de inzet op de leefbaarheid voor Grimbergen zijn te groot.”

Het comité vraagt daarom aan de voorzitters van alle politieke partijen om duidelijk hun standpunt naar voren te brengen. “We willen exact weten tot welke partijen van Grimbergen we ons nu en in de toekomst het best kunnen wenden om samen met hen de gemeentebelangen én de belangen van de burgers van

Strombeek-Bever, Grimbergen en bij uitbreiding de regio te kunnen verdedigen”, aldus nog Fierens.