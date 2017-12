Commissie overtuigd van rol RINGtv bij integratie anderstaligen

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams parlement heeft RINGtv vandaag het onderzoek voorgesteld dat de zender liet uitvoeren naar de rol van regionale televisie bij de integratie van anderstaligen. De commissieleden waren het er over eens dat in een regio als Halle-Vilvoorde de regionale omoep op dat vlak een cruciale rol speelt.

In de commisie werden vanmorgen de resultaten van het studiebureau Why5research voorgesteld. Ook de reeks 'Geland in de Rand', waarin nieuwkomers van buitenlandse origine aan het woord komen over hoe zij hun integratie in onze regio beleefd hebben, kwam aan bod.

Zowel uit het onderzoek als uit de reeks blijkt dat regionale televisie door zijn laagdrempeligheid en nabijheid een zeer belangrijk hulpmiddel kan zijn om de integratie van anderstaligen te bevorderen. De commissieleden zijn het er allemaal over eens dat, zeker in een regio als Halle-Vilvoorde waar de inwijking van anderstaligen groot is, de rol van de regionale omroep cruciaal is. De commissieleden willen nagaan hoe initiatieven van RINGtv op dat vlak kunnen worden ondersteund.