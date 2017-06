Commissie 'terroristische aanslagen' presenteert aanbevelingen

De parlementaire onderzoekscommissie 'terroristische aanslagen' presenteerde vandaag in de Kamer het tweede luik van haar werkzaamheden. De commissie doet een paar aanbevelingen in verband met de veiligheid. Een betere strafuitvoering, een screening van gevangenisbezoekers en een betere doorstroming van de informatie tussen veiligheidsdiensten zijn de belangrijkste aandachtspunten, zegt Lenniks Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), lid van de commissie.

De onderzoekscommissie hoorde in totaal 186 getuigen tijdens 107 hoorzittingen. Eerder deed de commissie al een aantal aanbevlingen voor de opvang van slachtoffers en de hulp in noodgevallen.

Wat het pas afgeronde luik veiligheid betreft, pleit kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) uit Lennik er voor dat streng zou worden toegezien op de effectieve uitvoering van straffen. "De voorwaardelijke invrijheidsstelling is een gunst waaraan voorwaarden verbonden zijn. Deze voorwaarden zullen door het parket beter opgevolgd moeten worden", zegt Van Vaerenbergh.

Daarnaast dienen ook de gevangenisbezoekers beter en meer gescreend te worden. "Gevangenissen zijn een broeihaard van radicalisering", aldus Van Vaerenbergh.

Verder zal in elke gemeente een Lokale Integrale Veiligheidscel moeten opgericht worden. Gemeenten die daar nu reeds over beschikken, achten die zeer waardevol in de strijd tegen radicalisering, zo bleek tijdens de hoorzittingen.

Tot slot stelt de onderzoekscommissie ook vast dat er in ons land te veel politiezones zijn. Ook dat kan een stuk efficiënter, zo luidt het.