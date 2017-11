Communautaire heibel in Zaventem

Een communautaire rel in Zaventem, meer bepaald in het nieuwe cultuurcentrum De Factorij. Een Franstalige culturele vereniging wil er in december een artistieke driedaagse houden. Alleen schrijft het reglement van het CC voor dat de promotie voor het evenement in het Nederlands moet verlopen en dat is niet gebeurd. N-VA Zaventem wil dat de zogenaamde Arty Show geannuleerd wordt, maar burgemeester Ingrid Holemans wil de zaak eerst juridisch laten onderzoeken.

Op de website van de Association Culturelle Francophone de Zaventem staat te lezen dat iedereen op 8, 9 en 10 december welkom is voor tentoonstellingen en modeshows tijdens de Arty Show en dat in een zaal van CC De Factorij.

“De huur van de zaal is correct gebeurd in het Nederlands, dat is onze voertaal, we leven in Vlaanderen. Maar in het reglement staat ook dat de promotie van een openbare activiteit in het Nederlands moet gebeuren en dat is op dit moment niet het geval,” zegt burgemeester Holemans.

Noch op de website noch in het Franstalige magazine 'Carrefour' is Nederlands te bespeuren. Op deze zin na: “Welcome to everyone, Willkommen, Welkom”. De N-VA in Zaventem, dat samen met de Open Vld van de burgemeester en met de CD&V in het bestuur zit, reageert furieus. “Het reglement zegt dat alle communicatie in het Nederlands moet gebeuren, zowel digitaal, als analoog. Dus dit is een flagrante overtreding van het reglement. Het gevolg zou moeten zijn dat de show niet doorgaat,” aldus schepen van taalbeleid Erik Rennen.

Burgemeester Holemans wil de overtreding eerst juridisch laten onderzoeken. Het evenement annuleren is volgens haar voorlopig nog niet aan de orde.

Meer straks hierover in ons nieuws.