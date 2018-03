Communautaire spanning vertraagt komst tramlijnen Vlaamse Rand

Drie nieuwe tramlijnen in de Vlaamse Rand, dat is het doel voor 2020. De kans dat die deadline gehaald wordt, is klein. Communautaire spanning tussen Vlaanderen en Brussel vertraagt het dossier.

De Lijn wil het openbaar vervoer in onze regio versterken met de realisatie van 3 tramlijnen. Het gaat om de ringtram (van Jette naar de luchthaven via Vilvoorde), de sneltram (van Willebroek via de A12 naar Brussel) en de luchthaventram (van de luchthaven naar Brussel). Die tramlijnen zouden volgens de Vlaamse regering tegen 2020 moeten gerealiseerd zijn.

Wat betreft de ringtram zit alles op schema omdat de ringtram een trambus wordt, een lange bus is dat. De trambus zou in de lente van 2019 kunnen rijden.

Voor de andere twee (echte) tramlijnen is er wel een probleem. De trams moeten op het laatste deel van het traject de sporen gebruiken van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Daarover is een akkoord tussen De Lijn en de MIVB. Ook Vlaams minister van Mobiliteit Weyts en Brussels minister van Mobiliteit Smet hebben een overeenkomst, maar de Brusselse regering moet haar zegen geven en daar knelt het schoentje. Dat heeft alles te maken met het gekibbel over de vliegroutes. Brussel vindt dat de Rand te veel gespaard wordt van vliegtuiglawaai, Vlaanderen vindt dan weer dan Brussel op economisch vlak (werkgelegenheid) wil profiteren van de luchthaven zonder de keerzijde van de medaille (lawaai) erbij te nemen.

Los van het communautaire gekibbel, heeft de Vlaamse overheid nog geen budget voorzien voor de tramlijnen omdat er nog geen vergunningen zijn. Het is wachten tot de volgende Vlaamse regering om het financiële plaatje uit te tekenen.

Kortom, een Vlaamse Rand met in 2020 tramlijnen wordt steeds onwaarschijnlijker. (Bron: De Tijd)