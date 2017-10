Computerchip bedient beiaard in basiliek Grimbergen

Vanaf 1 november zal in de basiliek van Grimbergen beiaardmuziek klinken die gecomponeerd wordt door een computerchip. De beiaardier moet niet voor zijn job vrezen, want hij wordt niet vervangen. De muziek zal alleen gebruikt worden om de uuraanduidingen van de basiliek van klank te voorzien.

Het is Twan Bearda, de beiaadier van Grimbergen zelf, die mee aan de basis ligt van de introductie van de chip. Twan werkt bij Imec, een spin-off van de KUL en het onderzoekscentrum dat de chip introduceerde. Imec is er als eerste in de wereld in geslaagd om een computerchip te maken die de leerprocessen van de mens kan nabootsen en zelf nieuwe dingen kan leren. Eén van die dingen is het componeren van eenvoudige muziek.

Aanvankelijk ging het om niet meer dan een test, maar volgens de beiaardier van Grimbergen klinkt de muziek uitstekend op beiaardklokken. Vandaar het idee om de chip ook in de basiliek van Grimbergen te introduceren. Twan Bearda hoeft niet meteen te vrezen voor zijn job. De beiaardconcerten zullen nog steeds door professioele beiaardiers worden gemaakt. "Op 1 november en op 11 november zijn er Allerheiligenconcerten en het Recital rond Wapenstilstand. In december zijn er ook nog concerten ter gelegenheid van Kerstmis", aldus Twan Bearda. "Een concert is nog altijd iets anders dan de uuraanduidingen van een chip. We zijn dus nog lang niet uitgespeeld..."