Concentraties fijn stof eindelijk gedaald in Halle-Vilvoorde

PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van millimeter. De drempel van 50 µg/m³ is de drempel die in de drie gewesten gehanteerd wordt voor het informeren van de bevolking. Maar die waarden waren de voorbije dagen ondermaats. In de meetstations van Vilvoorde en Steenokkerzeel werden het voorbije weekend zelfs meer dan 80 microgram fijn stof gemeten.

De actuele waarden zijn al fel verbeterd maar blijven in Vlaanderen rond de 50 µg/m³ schommelen. In Steenokkerzeel werd de voorbije 24 uren nog 39 microgram fijn stof gemeten, in Vilvoorde is dat 44 microgram fijn stof. Toch roept de Vlaamse milieumaatschappij op om voorlopig nog geen hout te stoken.