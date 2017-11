Concentratiescholen hebben geen invloed op latere schoolloopbaan

Je kind naar een zogenaamde concentratieschool sturen heeft geen effect op de latere prestaties van je zoon of dochter. Dat blijkt uit een studie aan de KU Leuven. In een concentratieschool zitten veel kansarme leerlingen en kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Ook in de rand rond Brussel zijn er een aantal concentratiescholen.

Veel ouders vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs in de zogenoemde concentratiescholen minder goed zou zijn dan die in ‘gewone’ scholen. Volgens onderzoek van de KU Leuven is die vrees dus onterecht. De studie vergeleek de resultaten van jongeren die in de lagere school in een concentratieschool zaten, met die van anderen. “We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de wiskundeprestaties van leerlingen van 17. Daar zagen we dat er geen verschillen waren ten gevolge van de groepssamenstelling van de lagere school. Ook het studietraject, welke studierichtingen ze gevolgd hebben, hebben we bekeken. Ook daar was geen effect van de groepssamenstelling van de school”, vertelt onderzoekster Griet Vanwynsberghe. Volgens het onderzoek moeten ouders er dus niet voor terugschrikken om hun kinderen naar een concentratieschool te sturen.

