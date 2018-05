Concertband Teralfene maakt zich op voor uitverkocht concert met Dieter en Dries van The Voice

Morgenavond 5 mei treedt Concertband Teralfene op in de Bellekouter in Affligem met zangers Dieter, Dries en Dean, gekend van The Voice en Idool. Samen brengen ze verschillende genres zoals pop, rock en crooners. De 70-koppige Concertband is een vaste muzikale waarde in het Pajottenland. Het concert van morgen trekt ruim achthonderd luisteraars en is uitverkocht.

foto 1: credits Concertband Teralfene

foto 2: Dieter Guldemont

De Concertband groeide uit de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia en telt vandaag zo’n zeventig muzikanten. Het repertoire van de band is uiteenlopend: van film en musical over pop en rock naar klassieke muziek en licht entertainment. Het jaarlijkse concert is een muzikaal hoogtepunt.

Thuismatch

Voor dit jaarlijks grote concert kon de Concertband rasartiesten strikken. Onder hen Dieter Guldemont, die morgen een thuismatch speelt. Geboren en getogen in Teralfene speelde hij nog saxofoon bij fanfare Sint-Cecilia. Sinds een aantal jaren heeft hij samen met boezemvriend Dries De Vleminck uit Denderleeuw de band Houston’s Problem. De band kon al heel wat prijzen pakken in muziekwedstrijden, maar solo zijn Dieter en Dries ook niet van de minsten. In The Voice van Vlaanderen haalde Dieter vorig jaar de halve finale, Dries eindigde als tweede.

Ook Dean Delannoit zal morgen aantreden met Concertband Teralfene. Hij won in 2007 Idool en scoorde daarna hits in de Ultratop 50. Ook presenteerde hij op een aantal televisiezenders. Nu staat hij met een sterk Nederlandstalig repertoire op de planken.