Conflict over afgebrande kerk tussen pastoor Penne en gemeente Galmaarden

In Galmaarden is er een conflict tussen pastoor Penne enerzijds en de kerkfabriek en de gemeente anderzijds. Aanleiding is een akkoord tussen de kerkfabriek en de gemeente over de overdracht van de afgebrande Sint-Pieterskerk, zonder dat de pastoor daar iets van afwist.

In 2008 brandde de Sint-Pieterskerk in het centrum van Galmaarden helemaal uit door een verdwaalde vuurpijl. Omdat er in de omliggende gemeenten nog genoeg kerken zijn, werd beslist om de Sint-Pieterskerk in de toekomst niet meer te gebruiken voor erediensten maar er een andere bestemming aan te geven. Welke dat wordt, is nog niet bekend. Maar gisteravond keurde de gemeenteraad de overdracht van de kerk door de kerkfabriek aan de gemeente alvast goed. Inclusief de bijna 4 miljoen euro verzekeringsgeld die nog overblijft. Opmerkelijk: dat gebeurde zonder de goedkeuring van de pastoor van Galmaarden, Andy Penne.

Hij is verbijsterd en wijst erop dat niet de kerkraad maar het bisdom over zo'n overdracht moet beslissen. Er mag volgens hem dan ook niets gebeuren tot de bisschop de herbestemming van de kerk heeft goedgekeurd en de kerk ontwijd heeft. Het gemeentebestuur zegt dat de overdracht al geregeld was in februari 2015 en dat pastoor Penne daarbij was.