Congolese Boeings al meer dan een jaar geblokkeerd op Brussels Airport

Wie langs de Mechelsesteenweg in Steenokkerzeel rijdt, kan in een hoek van de luchthaven een van de witte Boeings met opvallende groen-blauwe staart zien opduiken. Het vliegtuig staat er intussen al meer dan een jaar en werd in beslag genomen nadat de Equatorial Congo Airlines, kortweg ECAir, in financiële problemen kwam.

Op bevel van de deurwaarder werd ook nog een ander toestel in beslag genomen, maar de vliegtuigen hinderen de werking op Brussels Airport niet. Toch hoopt de luchthaven op een snelle oplossing. Dat de vliegtuigen gebruikt worden voor wisselstukken, ontkent Brussels Airport.