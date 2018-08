Controles Warandepark werpen vruchten af

De verscherpte controles in het Warandepark in Liedekerke werpen duidelijk hun vruchten af. Sinds de politie er dagelijks patrouilleert, ging het aantal gevallen van overlast spectaculair naar beneden. De gemeente Liedekerke overweegt nu ook of er in de toekomst camera's kunnen worden geplaatst in het park.

De problemen in het Warandepark doen zich al meer dan 4 jaar voor. Luidruchtige jongeren en klachten over alcoholgebruik waren al die tijd schering en inslag. 3 Jaar geleden nam het gemeentebestuur een eerste reeks maatregelen om een einde te stellen aan de overlast. Die bestonden onder andere uit identiteitscontroles en de politie was regelmatig ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.

Een aantal personen werd opgepakt maar toch bleven de klachten in verband met het Warandepark regelmatig terugkomen. En dus voerde de gemeente extra controles in. Zo zijn er nu dagelijks controles die worden uitgevoerd door de wijkpolitie en door agenten van de politiezone TARL. Het GAS-reglement is eveneens aangepast, zodat ook kan worden opgetreden tegen het gebruik van alcohol op openbaar terrein.

De positieve gevolgen van al deze bestaande en bijkomende maatregelen lieten niet op zich wachten, want het aantal gevallen van overlast ging de jongste maanden gevoelig achteruit. Liedekerke overweegt nu ook om in de toekomst camera's in te zetten.