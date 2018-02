Controles zone TARL: 153 bekeuringen, 1 ingetrokken rijbewijs

PZ TARL controleerde zondag tussen 14 en 22u op snelheid en alcoholgebruik en dat op haar volledig grondgebied. In totaal werden 1126 bestuurders op snelheid gecontroleerd: in Roosdaal en Affligem reed bijna 1 op 4 chauffeurs te snel, in Ternat was dat minder dan 1 op 20. In Roosdaal trachtte één bestuurder aan de controle te ontsnappen; deze bleek met een verlopen keuringsbewijs te rijden. In totaal reed zo’n 13% van de gecontroleerde voertuigen te snel. In Liedekerke werd enkel op alcoholgebruik gecontroleerd: hier had één chauffeur dermate diep in het glas gekeken dat zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken.