Crowdfunding voor telescoop voor sterrenwacht MIRA Grimbergen

Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen bestaat dit jaar 50 jaar. En daar hoort een feestje, een nieuwe koepel én een telescoop bij. De financiering voor de eerste twee is rond. Maar voor de telescoop hoopt MIRA het bedrag bij mekaar te krijgen via crowdfunding.

“Om onze vijftigste verjaardag te vieren willen we onze bezoekers een nieuwe koepel én dito telescoop aanbieden”, vertelt Francis Meeus van volkssterrenwacht MIRA. “Zo’n ambitieuze plannen kosten natuurlijk veel geld. Via ons eigen spaarpotje, subsidies van de Vlaamse overheid en sponsoring van onder meer de Nationale Loterij kwamen we al heel ver. Het budget voor de nieuwe koepel is rond. Maar bij die koepel hoort ook een grote nieuwe telescoop met een spiegeldiameter van 50 cm, voor 50 jaar MIRA. Om die droom te realiseren willen we een beroep doen op de vrijgevigheid van het grote publiek via een crowdfundingcampagne. Meer info vind je op http://www.yeee-haaa.com/50-cm-voor-50-jaar?q=50-cm-voor-50-jaar.” Frank Deboosere is alvast een van de gulle schenkers die ook anderen wil warm maken om mee te doen.

https://youtu.be/b8LwVr_hQUs