Crowdfunding voor zelfoogstboerderij ’t Groen(t)e Hart in Lembeek

In Lembeek worden momenteel grote werken uitgevoerd voor een collector. Een paar weken geleden vernielde de aannemer een deel van de akkers van de zelfoogstboerderij. Zaakvoerder Wim Desaedeleer begrijpt dat de werken moeten gebeuren, maar volgens hem werden er te zware machines ingezet. Wim is nu samen met z’n vrouw Sigrid gestart met een crowdfundingactie. ’t Groen(t)e Hart wil graag eind maart de gronden weer vruchtbaar krijgen en is daarom op zoek naar 5000 euro voor micro-organismen en compost. Meer informatie over de crowdfunding vind je op de Facebook-pagina van ’t Groen(t)e Hart in Lembeek.