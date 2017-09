Crown-Baele in Londerzeel failliet verklaard

Crown-Baele in Londerzeel had vorige week het faillissement aangevraagd. De rechtbank heeft vanmorgen het faillissement ook uitgesproken en een curator aangesteld. Die zal proberen een overnemer te vinden voor het bedrijf.

De vakbonden hopen alvast op een doorstart waarbij de volledige tewerkstelling kan behouden blijven. Het bedrijf heeft volgens Paul Corbeel van de christelijke vakbond nog een goed gevuld orderboek.

Bij Crown-Baele werken ongeveer 50 mensen. Eind jaren '80 was het met ruim 400 werknemers nog de grootste werkgever in de industriezone Londerzeel, maar jaar na jaar zakte het personeelsbestand. Crown-Baele werd opgericht in 1892 en is nog steeds actief in ongeveer 30 landen. In 2014 realiseerde het bedrijf wereldwijd nog een omzet van zo'n 8,5 miljoen euro.